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HaberlerSağlıkHABERLER! Wuhan korku filmi gibi! Maske takarken öldü!

Wuhan korku filmi gibi! Maske takarken öldü!

Çin'in Wuhan şehrinde bir adam yüz maskesi takarken hayatını kaybetti. Polis ve sağlık personelleri, talihsiz adamın virüs nedeniyle sokak ortasında ölmüş olmasından dolayı şehri saran bir korku olduğunu belirtti

Wuhan
HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentindeki koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Wuhan'da bir adam yüz maskesi takarken hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri küresel acil durum ilan ettikten sonra koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. 

 

Wuhan'da bir adamın sokak ortasında yüz maskesi takarken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, dün virüs salgınının sıfır noktasında kaldırımda hayatını kaybetmiş birinin yattığını gördü. Polis ve sağlık personelleri, talihsiz adamın virüs nedeniyle sokak ortasında ölmüş olmasından dolayı şehri saran bir korku olduğunu belirtti.

VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 9 BİN 692

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1.527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

 

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