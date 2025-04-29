Xabi Alonso adım adım Real Madrid'e! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, gelecek sezon için teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşma sağlamak üzere. Alonso'nun Leverkusen'in yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdiği ve yeni sezon için Madrid ile el sıkıştığı öğrenildi.

Habertürk Giriş: 29.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:10 facebook

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