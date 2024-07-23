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        Haberler Spor Futbol İspanya Xabi Alonso'nun Arda Güler hayranlığı - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'nun Arda Güler hayranlığı

        Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Arda Güler için bir kez daha Real Madrid'e teklif yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:24
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        Real Madrid formasıyla ilk maçında Ocak 2024'e son dakikalarda çıkan Arda Güler, sezonun geri kalanında az da olsa bulduğu sürelerde kalitesini göstermeyi başardı. Attığı gollerle Real Madrid taraftarını kendisine hayran bıraktı.

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        Ardında A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'ün yolunu tutan Güler, Real Madrid teknik ekibinin de yakın markajındaydı. Turnuvadaki oyunuyla göz kamaştıran Arda Güler yeteneğini ispatladı.

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        Sık sık gelen transfer tekliflerine ise Real Madrid kapıları sıkı sıkıya kapattı.

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        Geçtiğimiz günlerde AC Milan'ın talip olduğu iddia edilen Arda Güler hakkında İspanyol basınında yine çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Real Madrid'in kapısını yine Xabi Alonso'nun çaldığı iddia edildi.

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        Planeta Madrid'in haberine göre bir dönem Real Madrid forması giyen Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen daha önce talip olduğu Arda Güler için bir kez daha eflatun-beyazlıların kapısını çaldı.

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        Bir önceki seferde de Güler'i kiralamak isteyen Leverkusen, kiralık teklifini bir kez daha La Liga devine sundu.

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        Her ne kadar iki takım Florian Wirtz transferinedeniyle iyi ilişkiler kursa da Madrid, Arda Güler hakkındaki tutumunu yineledi.

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