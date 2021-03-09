Xiaomi, Türkiye’de televizyon üretmeye hazırlanıyor

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Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, bu ay içerisinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacaklarını, fırsatların oluşması halinde televizyonu üretimini de düşündüklerini söyledi.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın sorularını yanıtlayan Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk “İlk başta sadece akıllı telefon üretmeye odaklanacağız. İlk aşamada giriş seviyesi ve orta seviye akıllı telefon üretimiyle başlayacağız. Öte yandan diğer ürünlerimiz üzerinde çalışıyor ve üretim konusunda fizibilite araştırması yapıyoruz. Özellikle TV üretim fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Xiaomi televizyonlarımızı her zaman olduğu gibi adil fiyatlarla tüketicilerimizin beğenisine sunma imkânı bulabilirsek üretime başlayabiliriz.” açıklamasını yaptı.

AKILLI TELEFON ÜRETİMİ BU AY BAŞLIYOR

Yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacaklarını dile getiren Xiaomi TR. Ülke Müdür Yrd. Öztürk, “Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başlıyor. Avcılar'da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretime başlayacak Xiaomi iki bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Bugüne kadar 24 şehirde toplam 48 Mi Store açtıklarını belirten Öztürk “Hem satış hem de müşteri memnuniyeti açısından Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası olmak istiyoruz. Bu kapsamda satış sonrası ağımızın erişilebilirliğini ve hizmet kalitesini iyileştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'deki ilk Mi Store’u Eylül 2018'de Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açtık. O zamandan beri 24 şehirde toplam 48 Mi Store açtık. Salgına rağmen yatırımlarımıza devam ediyor ve ürün ve hizmetlerimizi olabildiğince çok Türk tüketicisine ulaştırmak için Kayseri, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Balıkesir, İnegöl, Bakırköy ve Ataşehir gibi şehir ve ilçelerde yeni Mi Store’lar açmayı planlıyoruz.” dedi.

VERGİLER SATIŞA DEĞİL SEGMENT DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Akıllı telefonlar üzerinde getirilen ek vergilerin satışlara etkisine yönelik soruyu da yanıtlayan İrfan Öztürk ‘’Türkiye, Xiaomi’nin küresel genişleme yolculuğu için kilit öncelikli bir pazardır. Buraya yaklaşık iki yıl önce geldiğimizden beri, yerel bir oyuncu gibi düşünüyor ve yerel tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet edecek daha yenilikçi ürünler getiriyoruz. Türkiye, yerli üretime başladığımız dördüncü ülke oldu ve bu konuda çok heyecanlıyız. Vergiler, Türkiye'de satılan toplam akıllı telefon adetlerini etkilemiyor, sadece segment değişikliğine neden oluyor. Üretimimizi yerelleştirerek ürünlerimizin daha adil fiyatlarlarla sunarak daha erişilebilir olacağına inanıyoruz. Tüm akıllı telefon segmentlerinde aynı fiyatlarla satılan rakip ürünlere kıyasla daha fazla değer sunduğumuz için Türk tüketicilerinin takdirini kazanıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

2 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDECEĞİZ

Salcomp ile işbirlikleri ve Türkiye’de işgücü pazarına dair Öztürk ‘’Aktif olmayan bir fabrikayı yüzde 90 oranında yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları inşa ettik. Hem mavi hem de beyaz yakalı işgücü Salcomp tarafından fabrikamızda eğitilmeye başladı ve bu fabrika sadece Xiaomi markalı akıllı telefonlar üretecek. Bu yatırımla 2bin kişiye istihdam sağlayacağız. Akıllı telefonlar için bölgesel bir üretim merkezi haline gelmek için çalışıyoruz. Türkiye'deki ana odak noktamız, ülkemizin akıllı telefon üretim yolculuğunda bir ilk adım olan nitelikli bir iş gücü oluşturmak’’ dedi.

Hedeflerinin öncelikle iç pazarda talebi karşılamak olduğunu belirten İrfan Öztürk, üretimde istenilen seviyeye ulaştıktan sonra ihracat ve bölge planlarının netleşeceğini belirtti.

Nisan 2020’de Pekin’de kurulan Çinli elektronik şirketi Xiaomi Corporation, akıllı telefon, televizyon, mobil uygulama, dizüstü bilgisayar, çanta, kulaklık, ayakkabı, spor bandı ve daha birçok ürüne yatırım yapmakta ve dünya genelinde 90'ın üzerinde pazarda satılıyor. Şirket, 2020 Mayıs ayında Forbes Global 2000 Listesine giriş yaptı ve 384'üncü sıraya yükseldi.