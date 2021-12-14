Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Yaban keçilerinin boynuz mücadelesi fotokapanlarda!

Antalya'da dağ ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla, yaban keçilerinin boynuz mücadelesi görüntülendi

Yaban keçilerinin boynuz mücadelesi fotokapanlarda!
AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

AA'nın haberine göre fotokapanlara yansıyan ilginç görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Paylaşımda, Antalya'daki Toros dağlarında yaşayan uzun boynuzlu yaban keçilerinin boynuzlarını birbirleriyle tokuşturdukları görüntüler yer aldı.

Paylaşımlarla yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beçin Antik Kenti'nde 'Yıldız Avcısı' heykelciğinin parçası bulun
YAŞAM Beçin Antik Kenti'nde 'Yıldız Avcısı' heykelciğinin ...
Sayısal Loto 13 Aralık 2021! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu
YAŞAM Loto çıldırdı! İşte 102 Milyon TL kazanan
Günlük burç yorumları! (11 Aralık 2021)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Son dakika: 13 Aralık Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları
YAŞAM Sayısal Loto'da büyük devir!
Son dakika: On Numara sonuçları 13 Aralık 2021 - Milli Piyango sonuç sorgula
YAŞAM 13 Aralık On Numara sonuçları açıklandı
Esra Şaşmaz İle Masal Zamanı: Noel Baba
YAŞAM Esra Şaşmaz İle Masal Zamanı: Noel Baba
Düzce'de yeni keşfedilen şelale turizme kazandırıldı
YAŞAM Geçen yıl keşfedilmişti... Turizme kazandırıldı
Esrarengiz fare yavruları yüzerken görüntülendi
YAŞAM Esrarengiz fare yavruları yüzerken görüntülendi
Keban Barajı altındaki Hastek Kalesi ortaya çıktı
YAŞAM Sular çekildi, 3 katı da açığa çıktı!
Son dakika: Ünlü astrolog Fiiz Özkol'dan 2022 yıllık burç yorumları
YAŞAM Ünlü astrolog Filiz Özkol'dan 2022 burç yorumları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.