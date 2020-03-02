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Bahar Kalkanı harekâtının bilançosunu değerlendiren analistler, “Türk ordusu birkaç günlük operasyonla Suriye ordusuna yıllar boyu süren savaştan çok daha fazla kayıp verdirdi. Suriye ordusu Türk SİHA’larının etki gücü karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Bu da gösteriyor ki, iyi planlanmış bir askeri harekât ile Suriye rejiminin kazanımları bir ayda tersine çevrilebilir” yorumunu yaptı.

‘PUTİN’İN HESAPLARINI DEĞİŞTİRMENİN TEK YOLU TÜRKİYE’Yİ DESTEKLEMEK’

Dikkat çeken yorumlar arasında Fransa’nın daha önce Washington, BM ve İsrail büyükelçiliği görevlerinde bulunan deneyimli diplomat Gérard Araud’un mesajları da yer aldı.

— Gérard Araud (@GerardAraud) March 1, 2020

Araud, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Türkiye’nin şu an yaptığı Putin’in hesaplarını değiştirmenin tek yolu. Eğer güvenlik ve insani sebeplerle İdlib’deki saldırıları durdurmak istiyorsak, kulağa nahoş gelse de, Türkiye’yi desteklemeliyiz” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMAK YERİNE SURİYE İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ’

Stratejist Timothy Ash de son süreçte Türkiye’ye destek veren isimler arasında. Ash Batı’nın Suriye’deki iç savaş ve sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumunu eleştirerek; “Batı önce Esad rejimine karşı muhalifleri teşvik etti, fakat sonuçlarından hoşlanmayınca yüzünü başka tarafa çevirdi. 4 milyondan fazla mülteci akını karşısında Türkiye’nin başka tarafa bakma şansı yoktu. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken Türkiye’ye taş atmamız kolay değil. Sınırlarımızı kapatıp Türkiye’yi suçlamak yerine Suriye için bir şeyler yapmalıyız” yorumunu yaptı.

— Timothy Ash (@tashecon) March 1, 2020

‘TÜRK ORDUSU BARBARLIĞA KARŞI TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR’

ABD’li Ortadoğu Analisti Michael Scott Doran da Twitter’da Türkiye’yi eleştiren bir yoruma tepki göstererek “Türkiye NATO’nun Güney sınırını koruyor. 3.6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Rusya, Esad ve Iran, çoğu çocuk 1 milyon mülteciyi daha vahşice Kuzey’e doğru sürerken, Türk ordusu bu barbarlığa karşı tek başına karşı çıkıyor. Siz yine de Türkiye’ye mi kızıyorsunuz?” diye yazdı.