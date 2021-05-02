Yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı kavgası kamerada

İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 871 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Bir süre tartışan gruplar daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan tarafların kaçtığı olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ve yabancı uyrukluların oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.