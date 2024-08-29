Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 21.3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından Borsa İstanbul'da alım tarafına geçti. Önceki 4 haftada toplam 918,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmişti.