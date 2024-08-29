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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 1 ayın ardından alıma geçti - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı 1 ayın ardından alıma geçti

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 66 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından Borsa İstanbul'da alım tarafına geçmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:10
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        Yabancı 1 ayın ardından alıma geçti
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 66 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 21.3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı, 1 milyar 26,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Böylece yabancı yatırımcı 4 haftanın ardından Borsa İstanbul'da alım tarafına geçti. Önceki 4 haftada toplam 918,7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmişti.

        Hafta Net değişim (milyon dolar)
        23.08.2024 66,0
        16.08.2024 -297,6
        9.08.2024 -323,5
        2.08.2024 -169,2
        26.07.2024 -128,5

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos itibarıyla 35 milyar 765,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ağustos'ta 34 milyar 846,5 milyon dolara indi.

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