Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Şubat haftasında net 22.1 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alan yabancı yatırımcı ve 0.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Böylece 5 haftanın ardından yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da satış tarafına geçmiş oldu. Önceki 5 haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmişti.

Yabancı yatırımcının son 6 haftadaki net hisse alım satımları:

Hafta Hisse net alım/satım (milyon $) 16.02.2024 -22,12 9.02.2024 36,77 2.02.2024 132,83 26.01.2024 62,55 19.01.2024 145,63 12.01.2024 157,41

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Şubat itibarıyla 34 milyar 804,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Şubat'ta 35 milyar 445,5 milyon dolara çıktı. Bunda hisse değerlerindeki yükseliş etkili oldu.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 766,7 milyon dolardan 2 milyar 846,3 milyon dolara çıktı.