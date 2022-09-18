İşte yağ yakan formül!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte yağ yakan formül!

Az yemek veya uzun süre aç kalmak tek başına zayıflatmadığı gibi son derece de sağlıksız bir yöntem! Uzmanlara göre, vücudun görevlerini yapabilmesi için gerekli enerjiyi alması gerekiyor. Bu enerji alınmadığında metabolizma yavaşlıyor ve yağ yakımı azalıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    Yaygın bir anlayış haline gelen uzun süre aç kalarak kilo verme çabası, sanılanın aksine zayıflatmıyor. Uzmanlara göre vücudun gerekli enerjiyi sağlayabilmesi için günlük olarak alınması gereken bir kalori miktarı var. Fazla kilo alınmasının nedeni ise günlük alınması gereken kalori miktarının aşılmış olmasıdır. İnsanların diyet yaparken uyguladığı yanlışlar arasında en çok yapılan hata kalori alımını azaltmaya çalışırken alınması gereken kalorinin de alınmaması ve bu nedenle vücudun metabolizmasının yavaşlamasıdır. Yavaşlayan metabolizma sonucu vücut bu duruma uyum sağlar ve daha yavaş çalışır.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    Uzmanlar doğru kalori yakımını sağlamak için aç kalma süresinin uzatılması yerine, kişiye göre planlanan ve hayat işleyişine uygun planlanmış diyetlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de kan şekerinin dengede kalması gerektiğini söyleyen uzmanlar, özellikle insülin direnci olan hastaların bir doktora danışarak diyet yapmaları gerektiğini dile getiriyor.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    UZUN SÜRE AÇ KALMAYIN

    3 saatten fazla aç kalmak insülin direncini artırdığı gibi hipoglisemi hastalığı olanları da riske sokabilir. Diyetinizde ara öğünlere yer vererek kuru meyveler, çiğ kuruyemişler tüketebilirsiniz.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    PROTEİN ALIMINI İHMAL ETMEYİN

    Her ne kadar diyet yaparken sebze tüketimine ağırlık verilse bile, protein alımı yağ yakımı ve kas kaybını önlemek için oldukça önemlidir. Bir öğünde en az bir kere protein bazlı gıdalar tüketmeye özen gösterin.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    EKMEĞİ HEMEN KESMEYİN

    Diyet yaparken yapılan hatalardan birisi de ekmeği aniden kesmektir. Ekmek insülin direnci olan insanların diyetinde mutlaka en az 1 dilim olmalıdır. Ancak beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir. Ekmek kan şekerini dengeler ve gereksiz kaçamak yapmanızı engeller.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    TÜM BUNLARA RAĞMEN KİLO VEREMİYORSANIZ SEBEBİ BUNLAR OLABİLİR

    STRES

    Stres birçok rahatsızlığın temel taşını oluşturuyor. Kilo vermek için aşırı stresten uzak durun önemli olan motivasyonunuzu yüksek tutmanızdır.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    SU

    Az su içmek kilo vermenizde en büyük engeller arasındadır. Günde en az 2 litre su tüketmeye çalışın.
  • Vücut yağları nasıl yakılır? Az yemek veya aç kalmak tek başına zayıflatmıyor...

    UYKU

    Uyku düzeninizin düzenli olması en az egzersiz yapmanız kadar önemlidir. Düzenli bir uyku beyinde salgılanan hormonları etkiler ve kalori yakımında etkili rol oynar. Uykusuz kalmak veya çok uyumak kilo kaybına engel olabilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.