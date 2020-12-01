Yağlı cilt tipinin gözenekleri geniş olduğundan dolayı daha fazla kiri tutmakta ve sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden yağlı cilt tipinin düzenli olarak haftada 1 kere derinlemesine temizlenmesi gerekmektedir.

Yağlı Cilt Temizliği İçin;