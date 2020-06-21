Yağlı ciltler için kil maskesi

Kil; tıkanmış gözenekleri açabilen, ciltte oluşan sivilceleri iyileştiren ve cildin fazla yağının alınmasında etkili olan bir üründür. Kil ile yapılan maskeler cildin doğallığını kazanmasına da fayda sağlamaktadır. Doğal kilin içerisinde; oldukça fazla mineral bulunmaktadır. Ayrıca kile eklenen her malzeme de artı bir katkı sağlayarak cildin pürüzsüz ve sağlıklı olmasına etkide bulunacaktır. Yağlı ciltler için uygulayacağınız kil maskesi ile fazla yağlardan arınmış cildinizde sorunların azalmasına etkili olacaktır.

Yağlı Cilt Temizleyici Maske

3 damla çay ağacı yağı

3 damla limon yağı

Yarım çay bardağı soda

1 yemek kaşığı yeşil kil

5 damla lavanta yağı

Uygulama: Tüm malzemeleri karıştırarak maskeyi yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Kurutan etkisi nedeni ile sonrasında nemlendirici uygulayın. Düzenli olarak haftada bir kez yapabilirsiniz.

Yağlı Cilt Besleyici Maske

Yarım yemek kaşığı pembe kil

1 çay kaşığı kayısı çekirdeği yağı

5 damla biberiye yağı

Yarım çay bardağı soda

1 yemek kaşığı gül suyu

Uygulama: Sodayı katmadan diğer malzemeleri tahta kaşık ile karıştırın. İyice karıştıktan sonra yavaşça sodayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Tüm yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin; sonrasında ılık su ile yıkayın. Düzenli kullanım sonucu yağ dengesini sağlayacaktır.

Canlandırıcı Maske

2 çay kaşığı yeşil kil

1 çay kaşığı öğütülmüş yulaf

1 çay bardağı su veya süt

1 çay kaşığı süt tozu

Uygulama: kil, süt tozu ve öğütülmüş yulafı bir kaba koyun ve yavaş yavaş süt veya su ekleyerek karıştırın ve 5 dakika bekletin aşırı yağlı olması halinde 15 dakikaya çıkarabilirsiniz. Sonra ılık suyla yıkayın. Nemlendirici sürün.