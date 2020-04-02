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Yağma korkusu Harrods'ta rafları boşalttı

170 yıllık tarihinde ikinci kez koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta kapılarını müşterilerine kapatan Londra'nın ünlü lüks alışveriş merkezi Harrods'ta yağma korkusuyla raflardaki bütün malların depolara kaldırıldığı iddia edildi.

Harrods

Koronavirüs sadece İngiltere'nin başkenti Londra'nın değil dünyanın en ünlü lük alışveriş mağazalarından Harrods'ı da vurdu.
2. Dünya Savaşı sırasında bile hizmet veren sadece 1980'li yıllarda bir terör saldırısı sonrasında kısa bir süre kapalı kalan mağaza 170 yıllık tarihinde ikinci kez koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta kapılarını müşterilerine kapattı.


İçinde birbirinden ünlü lüks markaların ürünleri satılan Harrods, sadece yeme-içme ve eczane bölümlerini açık bırakarak, vitrinlerine astığı "Bu zor günleri birlikte aşacağız, güneşli günler yakın" mesajlarıyla müşterilerine hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise mağazada kapalı kapıları ardında yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. Rafların tamamen boş olduğu video ile ilgili ürünlerin korkusuyla depolara kaldırıldığı iddia edildi. Sosyal medyada, "Medeniyetin beşiği İngiltere'nin en ünlü mağazası yağma nedeniyle mallarını boşaltmış" yorumları yapıldı.

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