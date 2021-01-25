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Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? - Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Unutulmaz sanatçımız Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler? - Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan filmin başrolünde Engin Hepileri yer alıyor. İşte Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları ve konusu

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Hepileri Kazım Koyuncu
Elena Viunova Elena
Rıza Sönmez Niyazi Koyuncu
Sait Genay Halil
Serap Aksoy Güllü
Ruhi Sarı Saffet
Devrim Saltoğlu Ahmet
Sevtap Özaltun Seher
Settar Tanrıöğen Erkan
Altan Erkekli Cahit Koyuncu
Devrim Yakut Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil Şenol

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

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