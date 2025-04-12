Yağmur suyuyla yetiştirip, yemeklerini hazırlıyorlar

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Aysel-Salih Baysak Anaokulu'ndaki okul öncesi eğitim öğretmeni Nurhayat Ekincioğlu ile öğrencileri 'Tarım ve çocuk' projesi kapsamında evsel atıkları biriktirip, kompost yapıyor.

Komposttan gübre elde eden öğrenciler, okul bahçesindeki toprak alanda marul, soğan, domates yetiştiriyor.

Yağmur suyunu biriktirip, sebzeleri biriktirdikleri yağmur suyuyla sulayan öğrenciler öğle yemeklerini de bu sebzelerden hazırlıyor.

Öğrencilerde bu proje sayesinde geri dönüşüm konusunda farkındalık oluştuğunu söyleyen okul öncesi eğitim öğretmeni Nurhayat Ekincioğlu, "Proje kapsamında okulumuzda bahçecilik ve organik tarım eğitimi yapıyoruz. Bu eğitimi yaparken, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını ve bitkileri büyütmeyi, doğaya ve çevreye faydalı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Tüm bunlara da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği destek ile yapıyoruz" dedi.

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Öğrencilerin, doğanın döngüsünü ve toprak ile suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendiklerini dile getiren Ekincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların sorumluluk ve sabır bilinçleri oluşuyor. Mevsime uygun tohumdan yetiştirilebilir sebze ve meyveleri saksılara ya da toprağa ekiyoruz. Büyüdükçe de onları hasat edip, beslenmemizde kullanıyoruz. Atıkları atmadan kompost yapıyoruz. Ailelerden ve çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz. Bitkilerimizi büyütürken doğal yöntemler kullanıyoruz ve dışarıdan takviye almıyoruz. Aileler evde çocuklarının geri dönüşüm konusunda bilinçlendiklerini ve evde geri dönüşüme uygun olan şeyleri atmak istemediklerini söylüyor. Ya tohumları doğaya bırakıyorlar ya da geri dönüşüm kutusuna gönderiyorlar."