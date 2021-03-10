Ünlü isimler yeşil sahada buluştu

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Düzenlenen gösteri maçında, Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimler forma giyerek, yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk imza töreninin ardından, Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında bir gösteri maçı düzenlendi.

Keyifli anlara sahne olan maçta Yağmur Tanrısevsin bir gol atarken, Aslıhan Karalar ise oynadığı futbol ile göz kamaştırdı. Maç sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kadın futbolcuları tebrik ederek, ayakta alkışladı.