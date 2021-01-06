Yağmur Ünal: Onu anneme sorun

"Onu anneme sorun" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yağmur Ünal, önceki akşam Levent'te görüntülendi.

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Ünal, "Setten geliyorum. Dizi devam ediyor. Gelen başka projeler de var. Hepsini değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı. Yeni yılı evde karşıladıklarını söyleyen Yağmur Ünal, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

36 yaşındaki oyuncu, "Anneniz Türkan Şoray ile bir projede buluşacak mısınız?" sorusuna, "Vallahi onu anneme sorun. Annem şu an bir şey düşünmüyor ama isterse güzel bir proje yaparız" şeklinde yanıt verdi.