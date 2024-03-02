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        Haberler Magazin Yağmur Yüksel, yasal işlem başlattı

        Yağmur Yüksel, yasal işlem başlattı

        Sosyal medya hesabı üzerinden hakarete uğrayan ünlüler arasında Yağmur Yüksel de yer aldı. 22 yaşındaki Yüksel, kendine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:56
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        Yasal işlem başlattı
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        Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

        MAHKEMEYE BAŞVURDU

        Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "HAYRETLE ŞAHİT OLUYORUM"

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        Basına ve Kamuoyuna,

        Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim.

        "CEZASIZ KALMAYACAĞINA İNANIYORUM"

        Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım.

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        #Yağmur Yüksel
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