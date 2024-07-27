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        Haberler Gündem Yağmura sevindiler, yağış altında oynayarak serinlediler - Güncel Haberler

        Yağmura sevindiler, yağış altında oynayarak serinlediler

        Düzce'de etkili olan sağanak yağış aniden bastırınca, bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınırken bazıları da yağmur altında oynayarak serinledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:42
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        Yağışa en çok onlar sevindi
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        Düzce'de dün başlayan ve gece etkisini arttıran yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürdü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

        Sağanak yağış aniden bastırınca, yağmur altında bazı vatandaşlar oynayarak serinlediler.

        BAZI VATANDAŞLAR TENTE ALTINA SIĞINDI

        Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar tente altlarına girerek sağanaktan kaçmaya çalıştı.

        5 dakika boyunca şiddetli yağış sebebiyle işletmelerine su girmesini istemeyen esnaf ise taşkınla mücadele etti.

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        #düzce
        #sağanak yağış
        #haberler
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