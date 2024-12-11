Yağmurla beraber solucanlar neden toprak dışına çıkıyor? İşte toprağın küçük mühendislerinin ilginç davranışlarının sebebi!

1956 yılında yapılan bir araştırma, bazı solucan türlerinin oksijenle dolu su içinde neredeyse bir yıl boyunca hayatta kalabildiğini göstermiştir. Ancak 2008'de yapılan başka bir çalışma, bazı solucan türlerinin daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunu ve bu türlerin düşük oksijen seviyelerine daha duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.