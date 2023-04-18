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Haberler Gündem Yahşihan'da sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı
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Yahşihan'daki sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj çalışmasında suya ulaşıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çalışmayı inceleyen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, geçen yaz ilçede su sıkıntısı yaşandığını ve su arayışına girildiğini belirterek, "Yahşihan için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra ilçemizde su kesintisi yaşamayız" dedi

Yahşihan'da sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı
AA

Kırklareli'nin Yahşihan ilçesindeki sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Alaaddin Mahallesi'ndeki sondaj çalışmasını inceledi. Öztürk, geçen yaz ilçede su sıkıntısı yaşandığını ve su arayışına girildiğini belirtti.

İller Bankasından 2 milyon lira civarında desteği Yahşihan Belediyesi için temin ettiklerini aktaran Öztürk, "Yahşihan için hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra ilçemizde su kesintisi yaşamayız. Bu su, ana depoda depolanacak. Sular kesildiği zaman ana depodan Yahşihan'ın hizmetine sunulacak" dedi.

Türkyılmaz da desteklerinden dolayı Öztürk'e teşekkür ederek, suyun depolara verilmesi için planlamaları yaptıklarını kaydetti.

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