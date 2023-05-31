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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yahya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YAHYA ADININ ANLAMI NEDİR?

Yahya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yahya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yahya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAHYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yahya ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

"Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz. Bir peygamber ismidir. Ay, dolunay.

YAHYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yahya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yahya adını koymak caizdir.

YAHYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yahya ismini kullanan 40.425 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yahya ismini kullanan 6.722 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yahya ismini kullanan 2.187 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yahya ismini kullanan 1.351 kişi bulunmaktadır.

YAHYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yahya ismindekiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarfader, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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