'Yakışıklı güvenlik' Muhammet Sürmeli'ye ceza
'Yakışıklı güvenlik' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.
İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen 'Yakışıklı Güvenlik' lakaplı 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Muhammed Sürmeli yakalandı.
Muhammed Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'izinsiz reklam-logo kullanmak', 'usulsüz çakar kullanmak', 'cam filmi' ve 'teknik değişiklik' maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi. Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.