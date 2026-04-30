Yakup Canbolat kimdir? Yeni Ankara Valisi belli oldu! Yakup Canbolat hangi görevlerde bulundu?
30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile başkentte önemli bir görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, Ankara Valiliği görevine Yakup Canbolat atandı. Mevcut vali Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Yeni atama sonrası gözler Canbolat'ın kariyerine çevrildi. İşte Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat hayatı ve kariyeri...
YENİ ANKARA VALİSİ YAKUP CANBOLAT KİMDİR?
Yakup Canbolat, 1969 yılında Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Yakup Canbolat, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehir ve ilçelerinde kaymakamlık görevleri üstlendi.
Sırasıyla Sinop Durağan, Bingöl Yedisu, Düzce Cumayeri, Adıyaman Kâhta ve Bilecik Söğüt ilçelerinde görev yaptı. Ayrıca Yozgat Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.