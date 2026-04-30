Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yakup Canbolat kimdir? Yeni Ankara Valisi belli oldu! Yakup Canbolat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

        30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile başkentte önemli bir görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, Ankara Valiliği görevine Yakup Canbolat atandı. Mevcut vali Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Yeni atama sonrası gözler Canbolat'ın kariyerine çevrildi. İşte Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başkent Ankara'da valilik koltuğu el değiştirdi. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan son kararnameyle, Aydın Valisi olarak görev yapan Yakup Canbolat Ankara Valiliği’ne atandı. Yerine atama yapılan Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nun yeni başkanı oldu. Kritik görev değişimi sonrası "Yakup Canbolat kimdir?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. İşte merak edilen bilgiler...

        2

        YENİ ANKARA VALİSİ YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

        Yakup Canbolat, 1969 yılında Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Yakup Canbolat, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehir ve ilçelerinde kaymakamlık görevleri üstlendi.

        3

        Sırasıyla Sinop Durağan, Bingöl Yedisu, Düzce Cumayeri, Adıyaman Kâhta ve Bilecik Söğüt ilçelerinde görev yaptı. Ayrıca Yozgat Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

        4

        Bu dönemin ardından valilik görevlerine atandı. Canbolat daha sonra Hakkâri, Konya, Bursa ve Aydın valisi olarak görev yaptı. Son olarak Aydın Valiliği görevini sürdüren Canbolat, 30 Nisan 2026 tarihli kararnameyle Ankara Valisi olarak atandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 29 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Tedesco Sonrası İlk İdman)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Tedesco ilk açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de Tedesco sonrası ilk idman. Zeki Murat Göle yönetiminde ilk idman. Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı 200 maça çıkarak tarihe geçti. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Play-off ilk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı