Usta sanatçı Yakup Yavru hayata gözlerini yumdu. Bir çok dizi ve filmlerden tanıdığımız Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlanacak.
YAKUP YAVRU HAYATINI KAYBETTİ
Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında hayatını kaybetti.
Dün gece festival kapsamında gerçekleştirilen "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, daha sonra konakladığı otele gitti.
Burada rahatsızlanan Yavru, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle festival kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.
YAKUP YAVRU KİMDİR?
Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya'da doğdu. Mesleği oyunculuktu. Bir çok filmde rol aldı. Daha çok seyirciyi güldüren karakterleri oynadı.
YAKUP YAVRU ROL ALDIĞI FİLMLER
2017
Bahtiyar Ölmez (Dizi)
2015
Aşk Yeniden (Dizi)
2014
Yusuf Yusuf
Kardeş Payı
Ankara'nın Dikmen'i
2013
Sağ Salim 2: Sil Baştan (Halit)
Kızım İçin
2012
İşler Güçler
Temel İle Dursun İstanbul'da
Alemin Kralı (Dizi) (Sadece 58.bölüm)
Sıkıysa Yakala
Sağ Salim (Halit)
Canım Benim
Yamak Ahmet (Sefer)
2011
Papaz Kimde (Katil Koca)
Komik Bir Aşk Hikayesi (Hamdi)
Papatyam (Balıkçı İrfan)
2010
Gesi Bağları
Papatyam (Balıkçı İrfan)
Geniş Aile (Okul Müdürü)
2009
Satırbaşı
Papatyam (Balıkçı İrfan)
Geniş Aile (Okul Müdürü)
2008
İki Çizgi (Çiftçi)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Reşit)
Düğün Şarkıcısı (Tonguç)
Destere (Muhtar Haşmet)
Bahtı Kara (Taksici)
Akasya Durağı
2007
Çok Özel Tim (Kamber Karlıova)
Recep İvedik (Cazgır)
Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (4. Heyet Üyesi)
Kutsal Damacana
Kavak Yelleri (Konuk Oyuncu)
Düş Yakamdan (Vakkas)
2006
Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu)
Karagöz ve Hacivat (Tuzsuz Delibekir)
Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde]] (Tefeci)
Hatırla Sevgili (Portakalcı)
Eve Dönüş (Bekçi)
Ah Polis Olsam (Kantinci)
2005
Sen Ne Dilersen (Doktor)
Operasyon Cennet
Memleket Hikayeleri - Eminem (Süleyman)
Cemalim
Beşinci Boyut
Babam ve Oğlum (Kondüktör)
2004
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Taksi Şoförü)
Çemberimde Gül Oya
Yusuf Yüzlü
Yabancı Damat (Hakem)
Melekler Adası (Jinekolog Doktor)
Gizli Dünyalar
Aliye
Kurtlar Vadisi
2003
Parmak İzi
Hayat Bilgisi (Otel Müdürü)
2002
Yarım Elma (Balta)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Sır Çocukları (Komiser)
Sevgi Ana
Reyting Hamdi
Mihriban
Kınalı Kar
Kurşun Asker (Kaptan)
En Son Babalar Duyar
Ekmek Teknesi (Sünnetçi)
Biz Size Aşık Olduk (Mahalle Muhtarı)
2001
Yeditepe İstanbul (Sahaf)
Savunma (Doktor)
Nisan Yağmuru (Avukat)
Koltuk Sevdası (Bürokrat)
Büyük Adam Küçük Aşk (İETT Biletçisi)
2000
Üzgünüm Leyla (Yargıç)
Üvey Baba (Mafya Babası)
Kurşun Kalem (Köy Muhtarı)
Kimyacı (Öğretmen)
Hemşo (Kahveci Takoz Salih)
1999
Konu Komşu (Baş Komiser)
1998
İkinci Bahar (Tefeci Rıza)
Utanmaz Adam (Berber)
Unutabilsem (Nikah Memuru)
Marziye (Savcı)
1997
Yasemin (Baş Komiser Yrd.)
Kalbimi Kıra Kıra (Gazino Patronu)
Böyle mi Olacaktı (Baş Komiser)
1996
Sevda Kondu (Baş Komiser) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Ekmek (Milletvekili)
Bana Sevgiyi Anlat (Gazino Patronu)