Usta sanatçı Yakup Yavru hayata gözlerini yumdu. Bir çok dizi ve filmlerden tanıdığımız Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlanacak.

YAKUP YAVRU HAYATINI KAYBETTİ

Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında hayatını kaybetti.

Dün gece festival kapsamında gerçekleştirilen "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, daha sonra konakladığı otele gitti.

Burada rahatsızlanan Yavru, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle festival kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya'da doğdu. Mesleği oyunculuktu. Bir çok filmde rol aldı. Daha çok seyirciyi güldüren karakterleri oynadı.

YAKUP YAVRU ROL ALDIĞI FİLMLER

2017

Bahtiyar Ölmez (Dizi)

2015

Aşk Yeniden (Dizi)

2014

Yusuf Yusuf

Kardeş Payı

Ankara'nın Dikmen'i

2013

Sağ Salim 2: Sil Baştan (Halit)

Kızım İçin

2012

İşler Güçler

Temel İle Dursun İstanbul'da

Alemin Kralı (Dizi) (Sadece 58.bölüm)

Sıkıysa Yakala

Sağ Salim (Halit)

Canım Benim

Yamak Ahmet (Sefer)

2011

Papaz Kimde (Katil Koca)

Komik Bir Aşk Hikayesi (Hamdi)

Papatyam (Balıkçı İrfan)

2010

Gesi Bağları

Papatyam (Balıkçı İrfan)

Geniş Aile (Okul Müdürü)

2009

Satırbaşı

Papatyam (Balıkçı İrfan)

Geniş Aile (Okul Müdürü)

2008

İki Çizgi (Çiftçi)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Reşit)

Düğün Şarkıcısı (Tonguç)

Destere (Muhtar Haşmet)

Bahtı Kara (Taksici)

Akasya Durağı

2007

Çok Özel Tim (Kamber Karlıova)

Recep İvedik (Cazgır)

Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (4. Heyet Üyesi)

Kutsal Damacana

Kavak Yelleri (Konuk Oyuncu)

Düş Yakamdan (Vakkas)

2006

Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu)

Karagöz ve Hacivat (Tuzsuz Delibekir)

Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde]] (Tefeci)

Hatırla Sevgili (Portakalcı)

Eve Dönüş (Bekçi)

Ah Polis Olsam (Kantinci)

2005

Sen Ne Dilersen (Doktor)

Operasyon Cennet

Memleket Hikayeleri - Eminem (Süleyman)

Cemalim

Beşinci Boyut

Babam ve Oğlum (Kondüktör)

2004

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Taksi Şoförü)

Çemberimde Gül Oya

Yusuf Yüzlü

Yabancı Damat (Hakem)

Melekler Adası (Jinekolog Doktor)

Gizli Dünyalar

Aliye

Kurtlar Vadisi

2003

Parmak İzi

Hayat Bilgisi (Otel Müdürü)

2002

Yarım Elma (Balta)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Sır Çocukları (Komiser)

Sevgi Ana

Reyting Hamdi

Mihriban

Kınalı Kar

Kurşun Asker (Kaptan)

En Son Babalar Duyar

Ekmek Teknesi (Sünnetçi)

Biz Size Aşık Olduk (Mahalle Muhtarı)

2001

Yeditepe İstanbul (Sahaf)

Savunma (Doktor)

Nisan Yağmuru (Avukat)

Koltuk Sevdası (Bürokrat)

Büyük Adam Küçük Aşk (İETT Biletçisi)

2000

Üzgünüm Leyla (Yargıç)

Üvey Baba (Mafya Babası)

Kurşun Kalem (Köy Muhtarı)

Kimyacı (Öğretmen)

Hemşo (Kahveci Takoz Salih)

1999

Konu Komşu (Baş Komiser)

1998

İkinci Bahar (Tefeci Rıza)

Utanmaz Adam (Berber)

Unutabilsem (Nikah Memuru)

Marziye (Savcı)

1997

Yasemin (Baş Komiser Yrd.)

Kalbimi Kıra Kıra (Gazino Patronu)

Böyle mi Olacaktı (Baş Komiser)

1996

Sevda Kondu (Baş Komiser)

Ekmek (Milletvekili)

Bana Sevgiyi Anlat (Gazino Patronu)

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