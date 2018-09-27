Sevilen oyuncu Yakup Yavru sonsuzluğa uğurlandı. Türk sinemasının büyük kaybı Yakup Yavru'nun vefatı sonrası vatandaşlar Ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı. Yakup Yavru kimdir? Neden vefat etti? Yakup Yavru kaç yaşındaydı?

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1952 yılında Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı. Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.

Ünlü oyuncu Yakup Yavru 25. Adana Film Festivali dolayısıyla Adana’da bulunan ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Yavru'nun cenazesi, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.

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