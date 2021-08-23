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Haberler Televizyon Yalancı dizisi 2. fragmanı yayınlandı! İşte Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
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'Yalancı' dizisinin 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi "Yalancı" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilk tanıtım ile dikkatleri üzerine çeken 'Yalancı'dan yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

Yalancı dizisi 2. fragmanı yayınlandı! İşte Yalancı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Yalan nedir? Aldatmak amacıyla bilerek, gerçeğe aykırı olarak söylenen söz... Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) sesinden 'yalan'ın ne olduğunu dinlediğimiz gerilimi yüksek tanıtım diziye karşı duyulan merakı giderek artırıyor.

YALANCI DİZİSİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR!

Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

YALANCI DİZİSİ HİKAYESİ

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.... Yalancı, Eylül'de Show TV'de!

YALANCI DİZSİ 2. TANITIMI YAYINLANDI!

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