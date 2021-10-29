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Haberler Televizyon 'Yalancı' dizisi sosyal medya rekoru kırdı!
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'Yalancı' sosyal medya rekoru kırdı!

Başrollerini; Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın paylaştığı dizi 'Yalancı' Dünyanın en önemli sosyal medya araştırma şirketlerinden İsviçreli The Wit List tarafından hazırlanan raporda “yayınlandığı tarihten itibaren en çok takipçi toplayan sosyal medya hesabı” olarak ilk üç sırada yer alarak global bir rekora imza attı!

'Yalancı' dizisi sosyal medya rekoru kırdı!
'Yalancı' sosyal medya rekoru kırdı!
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HABERTURK.COM

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı her Salı Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Süreç Film imzalı iddialı yapım 'Yalancı', her bölümü ile izleyicisine büyük heyecan yaşatıyor.

Dünyanın en önemli sosyal medya araştırma şirketlerinden İsviçreli The Wit List tarafından hazırlanan raporda “yayınlandığı tarihten itibaren en çok takipçi toplayan sosyal medya hesabı” olarak ilk üç sırada yer alarak global bir rekora imza attı!

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı' her salı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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