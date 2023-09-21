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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi ve Yapılışı: Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Yalancı tavuk göğsü tarifi ve yapılışı: Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alan yalancı tavuk göğsü tatlısı sadece sütlü tatlı severlerin değil, tatlı seven her kişinin sevdiği lezzetler arasında yerini alır. Hafif bir tatlı olarak nitelendirilen yalancı tavuk göğsü süt ve unun buluşmasıyla damağa yapışan nefis bir tat bırakır. Pastanelerde, muhallebicilerde sıklıkla rastladığımız yalancı tavuk göğsü tatlısını evde yapmak istediğinizde kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Evde yapacağınız yalancı tavuk göğsü tarifi nasıldır, nasıl yapılır, püf noktaları neler gelin birlikte bir göz atalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:55
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        Yalancı tavuk göğsü tarifi ve yapılışı
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        Baklava gibi el emeği isteyen ve şerbetle yapılan tatlılar hem zahmetli hem de vakit isteyen tatlılar arasında yerini almaktadır. Kolay ve pratik bir şekilde yapılabilen az zahmet isteyen tatlılar kişiler tarafından günlük hayat akışı içerisinde daha çok tercih edilmektedir. Özellikle ağır akşam yemeklerinden sonra sütlü hafif bir tatlı hem mideyi yormamak adına hem de keyif vermesi açısından daha iyidir. Yalancı tavuk göğsü tatlısı da hafif bir tatlı olarak tabir edilir. Çay saatlerinde veya kahve yanına çok sevilerek tüketilir. Peki, yalancı tavuk göğsü yapımı sırasında nelere dikkat edilmeli biliyor musunuz?

        Yalancı tavuk göğsü unun kavrulması ile yapılan bir tatlıdır. Bu tatlının yapımı sırasında en önemli işlem unun güzelce kavrulması olarak bilinir. Eğer unu fazla kavurursanız un yanar ve tatlının tadında ve renginde değişim meydana gelir. Ayrıca ununuzu elemek topaklanmayı önleyeceğinden mutlaka ununuzu eleyerek kullanmanız gerek Yalancı tavuk göğsü yapılışı sırasında kavrulan un süt ile buluşur. Burada sütün çok soğuk veya çok sıcak olmaması gerekir. Tatlı yapımı sırasında çırpma teli kullanmanız tatlı içerisindeki unun kolaylıkla süte karışmasını önleyeceğinden mutlaka çırpma teli kullanmanız önerilir. Yalancı tavuk göğsünün klasik sunumu tarçın ile yapılır. Siz de sunumunuzda tarçın kullanabilirsiniz.

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        • Kaç kişilik:6 kişilik
        • Hazırlama süresi:10 dakika
        • Pişirme süresi:20 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 380 kalori

        Yalancı Tavuk Göğsü Malzemeleri

        • 125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı kadar)
        • 1 su bardağı elenmiş un (200 ml su bardağı)
        • 1 litre süt (5 su bardağı)
        • 1,5 su bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilya

        Yalancı Tavuk Göğsünün Üzeri İçin:

        • 1 tatlı kaşığı kadar tarçın

        Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle derin bir tencere alalım ve içerisine 125 gram kadar tereyağını koyalım. Yaklaşık olarak 8,5 yemek kaşığına tekabül ediyor. Dilerseniz margarin kullanabilirsiniz fakat tatlının orijinali tereyağı ile yapılmaktadır.
        • Eriyen tereyağının üzerine unu eleyerek kullanalım. Burada mutlaka unumuzu eleyerek ilave edelim.
        • Eleyerek eklediğimiz unu kavurmaya başlayalım. Güzelce karıştıralım.
        • Unun kokusu çıkmaya başlayınca sararmaya da başlayacaktır. Rengi dönen unun üzerine 200 ml su bardağı ile 5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edelim.
        • Sütü ilave ederken aynı zamanda karıştırmaya devam edelim.
        • Karıştırma sırasında çırpıcı kullanmak unun topaklanmasını önleyecektir.
        • Şekeri de tencereye ilave ederek tekrar karıştıralım ve şeker sütün içerisinde erisin.
        • Karıştırarak pişirmeye devam ettiğimiz tavuk göğsümüz göz göz olunca 1 paket vanilyayı ekleyelim.
        • Ocağın altını kapatalım.
        • Muhallebimizi mikser kullanarak yaklaşık 5 dakika boyunca çırpalım.
        • Tatlımızı koyacağımız borcamı su ile ıslatalım.
        • Ardından tatlımızı borcama dökelim ve düzleyelim.
        • Yalancı tavuk göğsümüzü soğumaya bırakalım.
        • Oda sıcaklığına ulaşan tatlımızı buzdolabına kaldıralım ve yaklaşık 4-5 saat boyunca dinlendirelim.
        • Tatlımızı servis esnasında dilimleyelim.
        • Üzerine tarçın serperek servise hazır hale getirelim.
        • Yalancı tavuk göğsünüz hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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