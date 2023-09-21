Yalancı tavuk göğsü tarifi ve yapılışı: Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tatlı severlerin vazgeçemediği lezzetler arasında yer alan yalancı tavuk göğsü tatlısı sadece sütlü tatlı severlerin değil, tatlı seven her kişinin sevdiği lezzetler arasında yerini alır. Hafif bir tatlı olarak nitelendirilen yalancı tavuk göğsü süt ve unun buluşmasıyla damağa yapışan nefis bir tat bırakır. Pastanelerde, muhallebicilerde sıklıkla rastladığımız yalancı tavuk göğsü tatlısını evde yapmak istediğinizde kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Evde yapacağınız yalancı tavuk göğsü tarifi nasıldır, nasıl yapılır, püf noktaları neler gelin birlikte bir göz atalım.
Baklava gibi el emeği isteyen ve şerbetle yapılan tatlılar hem zahmetli hem de vakit isteyen tatlılar arasında yerini almaktadır. Kolay ve pratik bir şekilde yapılabilen az zahmet isteyen tatlılar kişiler tarafından günlük hayat akışı içerisinde daha çok tercih edilmektedir. Özellikle ağır akşam yemeklerinden sonra sütlü hafif bir tatlı hem mideyi yormamak adına hem de keyif vermesi açısından daha iyidir. Yalancı tavuk göğsü tatlısı da hafif bir tatlı olarak tabir edilir. Çay saatlerinde veya kahve yanına çok sevilerek tüketilir. Peki, yalancı tavuk göğsü yapımı sırasında nelere dikkat edilmeli biliyor musunuz?
Yalancı tavuk göğsü unun kavrulması ile yapılan bir tatlıdır. Bu tatlının yapımı sırasında en önemli işlem unun güzelce kavrulması olarak bilinir. Eğer unu fazla kavurursanız un yanar ve tatlının tadında ve renginde değişim meydana gelir. Ayrıca ununuzu elemek topaklanmayı önleyeceğinden mutlaka ununuzu eleyerek kullanmanız gerek Yalancı tavuk göğsü yapılışı sırasında kavrulan un süt ile buluşur. Burada sütün çok soğuk veya çok sıcak olmaması gerekir. Tatlı yapımı sırasında çırpma teli kullanmanız tatlı içerisindeki unun kolaylıkla süte karışmasını önleyeceğinden mutlaka çırpma teli kullanmanız önerilir. Yalancı tavuk göğsünün klasik sunumu tarçın ile yapılır. Siz de sunumunuzda tarçın kullanabilirsiniz.
Yalancı Tavuk Göğsü Malzemeleri
Yalancı Tavuk Göğsünün Üzeri İçin:
Yalancı Tavuk Göğsü Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!