Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor? Yalancılar ve Mumları dizisi çekim yerleri

Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor? Sorusu gündemde. FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları bu akşam yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler 'Yalancılar ve Mumları dizisi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Yalancılar ve Mumları çekim yerleri...

Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor? Yalancılar ve Mumları dizisi çekim yerleri

Yurt dışında büyük beğeni toplayan BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olan “Yalancılar ve Mumları”, 3 Ekim Pazar günü yani bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte Yalancılar ve Mumları çekildiği yer...

YALANCILAR VE MUMLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalancılar ve Mumları dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Dizide özellikle kullanılan bir semt olmayacak ve dizinin çekimleri İstanbul’un birçok farklı semtinde gerçekleşecektir.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalancılar ve Mumları oyuncuları isimleri ne? Yalancılar ve Mumları dizisi konusu nedir? Yalancılar ve Mumları hangi gün?
TELEVİZYON Yalancılar ve Mumları oyuncuları ve konusu
TV Yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 3 Ekim 2021
Güldür Güldür Show yeni sezona kahkahalarla başladı!
TELEVİZYON Güldür Güldür'de yeni sezon kahkahalarla başladı!
Reyting sonuçları 2 Ekim Cumartesi | AB ve total reyting sıralması - İlk 10
TELEVİZYON Reyting yarışında Cumartesi maratonu
İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show bitti mi? İbo Show yeni sezon tarihi hakkında
TELEVİZYON İbo Show ne zaman başlıyor?
Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı? Hadise O Ses Türkiye'de yok mu, ayrıldı mı?
TELEVİZYON Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede çekildi, Yozgat'ta mı? İşte Gönül Dağı çekildiği yer
TELEVİZYON Gönül Dağı nerede çekiliyor?
Son Yaz hangi gün yayınlanıyor? Son Yaz dizisi yeni sezon oyuncuları kim, konusu ne?
TELEVİZYON Son Yaz yeni sezon oyuncuları tam kadro!
Gönül Dağı oyuncuları kim, isimleri ne? Gönül Dağı hangi gün yayınlanıyor? Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları
TELEVİZYON Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimler?
Güldür Güldür Show'a yeni oyuncular! Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kim?
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.