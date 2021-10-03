Yurt dışında büyük beğeni toplayan BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olan “Yalancılar ve Mumları”, 3 Ekim Pazar günü yani bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte Yalancılar ve Mumları çekildiği yer...

YALANCILAR VE MUMLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalancılar ve Mumları dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Dizide özellikle kullanılan bir semt olmayacak ve dizinin çekimleri İstanbul’un birçok farklı semtinde gerçekleşecektir.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…