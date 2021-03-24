Öte yandan Dümer, 1993 yılında meslektaşı Serpil Çakmak ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırmıştı. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak'ın bu evlilikten Merve adında bir kızı bulunuyor.