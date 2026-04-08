Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandı

        Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandı

        2 gün önce hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

        Giriş: 08.04.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin tanınmış araştırmacı-yazarı, akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük, 6 Nisan'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

        Bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Küçük, Ankara'da toprağa verildi.

        Yalçın Küçük'ün cenaze töreni, bugün ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı içerisinde bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde düzenlendi.

        Küçük'ün cenazesine ailesi ve sevenleri yer aldı.

        Törene CHP Milletvekili Tuncay Özkan da katıldı. Eşi Temren ve oğlu Ömer Devrim taziyeleri kabul etti.

        YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

        Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyesi oldu ancak 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası görevden alındı.

        Çeşitli dergilerde yazılar yazan ve 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisinde görev yapan Küçük, ikinci kez kuruluş çalışmalarına katıldığı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1978'de ihraç edildi.

        Küçük, 1970'li yıllarda tekrar görev yapmaya başladığı üniversiteden 12 Eylül darbesi sonrası yeniden uzaklaştırıldı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi'ni örgütleyen Küçük, 12 Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı.

        Küçük, 1993'te Fransa'ya gitti. Suriye'deki Bekaa Vadisi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve bu görüşmeyi kitaplaştıran Küçük, Med TV'de programlar yaptı.

        Türkiye'ye 1998'de dönen Küçük, "Kürtçülük propagandası" yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldı.

        Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Aydın Üzerine Tezler, Kürtler Üzerine Tezler'in de arasında bulunduğu birçok kitap yazdı, televizyon programları yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!