Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm tarihi araştırmaları devam ediyor. Diziseverler tarafından Star TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. Bilindiği gibi diziler yaz sezonunda ara verirken genellikle eylül ayında ekranlara geri dönüş yapıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman ekranda olacak? İşte detaylar...
Yalı Çapkını ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi izleyicileri tarafından Yalı Çapkını yeni sezon tarihi araştırılmaya devam ediyor. Her hafta cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanan dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yalı Çapkını yeni sezonunun 13 Eylül'de başlaması bekleniyor.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.
Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir.
Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi’nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.