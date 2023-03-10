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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını adlı dizi bu akşam seyircisi ile buluşacak. Yayın gününün olması sebebiyle dizinin baş karakterlerinden Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir ile paylaşım yaptı.

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  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolleri paylaştığı STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi cuma günleri seyirciyle buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile sette paylaşım yaptı ve hayranlarını mest etti.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

    Aralarında aşk olduğu iddiasıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeni bölümler için sette çalışmaya devam ediyor.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

    Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile fotoğrafını yayınlayarak altına: “Çalı Yapkını day” notunu düştü.
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

    İşte Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı...
  • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaşım yaptı! Rekor beğeni geldi!

    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM ÖZETİ

    Ferit’in itirafı Seyran’ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran’ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit’i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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