YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit’in itirafı Seyran’ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran’ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit’i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.