Yalın'dan 'koruma' yalanlaması
Ünlü şarkıcı Yalın, Atina'dan ev baktığı baktığı ve emlak şirketinden koruma istediğine dair çıkan haberleri yalanladı
Giriş: 03.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:13
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Geçtiğimiz cumartesi akşamı profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla özel konser veren Yalın, kısa bir tatil için Yunanistan'a gitti.
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Ünlü şarkıcının, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev almak için anlaştığı bir emlak şirketinden koruma talep ettiği iddia edildi.
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Söz konusu iddiada Yalın'ın hayranlarının ilgisinden bunalmamak için güvenlik talebinde bulunduğu belirtildi.