Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Yalnız Kurt 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Yalnız Kurt 16. bölüm özeti
ABONE OL

Yalnız Kurt 16. son bölüm tek parça izle! Yalnız Kurt 16. bölüm özeti

Yayınlandığı günden beri ilgi görmeye devam eden sevilen dizi Yalnız Kurt'ta heyecan 16. son bölümle devam etti. İşte Yalnız Kurt'ta bu akşam yaşananlar ve son bölüm izleme sayfası...

Yalnız Kurt 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! Yalnız Kurt 16. bölüm özeti

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 16. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yalnız Kurt son bölüm izleme linki ve özeti...

YALNIZ KURT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit hangarda Altay'la göz göze geldiği an onun yeğeni olduğunu anlar. Altay ise kendisine dikkat kesilen bu gizemli adamın kim olduğunu araştırır. Nizam gözaltından çıktıktan sonra bütün paralarının yakıldığını görür ve bunu Doğan'ın yaptığından emindir.

Ahmet ise dürüst ve adaletli olan hakimin Nizam'ı neden serbest bıraktığını anlamak için hakimle bir görüşme yapar. Hakim'in neden Nizam'ı serbest bıraktığını öğrenir. Ayrıca Ahmet'i ziyarete gelen sürpriz bir de misafir vardır. Bir süredir görünmeyen Çerkez ortaya çıkar ve Ahmet'e önemli bir görev verir.

Yalnız Kurt'un son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler www.atv.com.tr/yalniz-kurt bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aziz son bölüm izle! Show TV ile Aziz 25. bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON Aziz 25. son bölüm yayınlandı!
Kasaba Doktoru 6. son bölüm yayınlandı! TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm izle!
TELEVİZYON Kasaba Doktoru 6. bölüm yayınlandı!
Kaderimin Oyunu yeni bölüm yayınlandı! Star TV Kaderimin Oyunu 21. son bölüm izle!
TELEVİZYON Kaderimin Oyunu 21. bölüm yayınlandı!
İyilik 3. bölüm izle! FOX TV İyilik son bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON İyilik dizisi son bölüm izle!
Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D Arka Sokaklar 627. bölüm kesintisiz izle!
TELEVİZYON Arka Sokaklar son bölüm izle!
Survivor eleme adayları kimler, kim gitti? 13 Mayıs Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
TELEVİZYON Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...
Show TV'ye ödül
TELEVİZYON Show TV'ye ödül
TV yayın akışı 13 Mayıs 2022 Cuma günü! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler, filmler ve porgramlar var?
TELEVİZYON 13 Mayıs TV yayın akışı
Afara 5. bölüm konukları belli oldu! Afara 13 Mayıs konukları kimler?
TELEVİZYON Afara 5. bölüm konukları belli oldu!
Survivor eleme adayları kimler, kim gitti? 12 Mayıs Perşembe Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım aldı ve eleme adayları kimler?
TELEVİZYON Survivor'da ödül oyununun kazananı...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.