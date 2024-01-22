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        Haberler Yaşam Yalnız zürafa Benito hayvan koruma parkına gönderilecek

        Yalnız zürafa Benito hayvan koruma parkına gönderilecek

        Meksika'nın Chihuahua eyaletinde kötü koşullarda yaşam süren yalnız zürafa Benito'nun hayvan koruma parkına gönderilmesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:59
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        Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentindeki Central Park'ta kötü koşullarda yaşadığı belirtilen Benito isimli zürafanın daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için kampanya düzenlenmişti.

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        Annesinden ayrılıp parka yerleştirilen 3 yaşındaki Benito'nun daha yaşanabilir bir yere götürülmesi için verilen mücadele sonuç verdi.

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        Zürafanın bir hayvan koruma parkına gönderilmesine karar verildi.

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        Transferi için büyük bir kutu inşa edilen Benito, Africam Safari Parkı'na götürülecek.

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        #Yalnız zürafa Benito
        #benito
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