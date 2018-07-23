Yalova'da, Dünya Tuvaletler Birliğinin (WTA) 193 bin liralık hibesiyle yaptırılan tuvaletin tahrip edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalova'nın kardeş şehri olan Güney Kore'nin Suwon kentinin talebi doğrultusunda Dünya Tuvaletler Birliği tarafından yaptırılan tuvalet, ilk günden tahrip edildi.

Kimliği belirsiz kişilerce 20 Temmuz'da açılışı yapılarak hizmete sokulan tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kabloları kesildi, kapı kolları söküldü ve kapılarına zarar verildi.

"BİRİLERİ ÇOMAK SOKUYOR"

Açıklamada görüşleri yer alan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaletin açılışının kamuoyunun dikkati çeken bir durum olduğunu ifade etti.

Salman, "Sonuç olarak bundan vazife çıkaran şehir magandaları bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahil bandı üzerinde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar öncelikle kameraları tahrip ederek kabloları kesiyorlar. Yani bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Önce kameralara sonra da tuvalete zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Vefa Salman, şunları kaydetti:

"Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ne yazık ki birilerinin yapmış olduğu açıklamalar ve yerinde olmayan eleştiriler de bu tarz eylemlere çanak tutuyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının amacı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon'un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır. Kardeşimizin hediyesine de halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız."

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