Yalova'da minibüsün çarptığı 2 kişi öldü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
S.C. (30) idaresindeki minibüs, Yalova-Kocaeli kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Bayram (63) ile Mustafa Macit'e (53) çarptı.
Çapmanın etkisiyle Macit, karşı tarafa savrulurken üzerinden araç geçti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 2 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedenler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.