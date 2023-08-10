28 yıldır il olan Yalova´ya 3´üncü kez kadın vali atandı

Emre Can KAZMALI/ YALOVA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında 57 ilin valisi değişirken, Yalova´ya Pendik Kaymakamı Hülya Kaya atandı. Kaya, 28 yıl önce il olan Yalova´nın 3´üncü kadın valisi oldu.

İstanbul´un ilçesiyken, dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından alınan kararla, 6 Haziran 1995´te, Bursa´nın Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ile Kocaeli´nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldelerini sınırları içine alınarak il olan Yalova´da, 28 yılda 2´si kadın 13 vali görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihli Valiler Kararnamesi kapsamında 57 il valiliğine yeni isimler atanırken, kararname kapsamında Yalova Valisi Muammer Erol, Ordu Valisi olarak görevlendirildi. İstanbul Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ise Yalova´ya vali olarak atandı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Kaya, Yalova´nın 3´üncü kadın valisi oldu.

1974 yılında Konya´da doğan Hülya Kaya, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden ve 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. 2000-2001 yıllarında İngiltere´nin Nottingham şehrinde yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katılan Kaya, 2009 yılında İngiltere Portsmouth Üniversitesi´nde Kamu Yönetimi Bölümü´nde yüksek lisansını tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2015´te doktora eğitimine gönderilen Kaya, 2018´de İngiltere Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamladı.

3 YILDIR PENDİK KAYMAKAMI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Mesleğe başladığı 1999 yılından bugüne kadar sırasıyla, Konya-Altınekin, Çorum-Oğuzlar ve Isparta-Yenişarbademli ilçelerinde kaymakam vekilliği, Aksaray-Eskil ilçesi ile Adıyaman-Tut ilçesinde kaymakamlık, Kahramanmaraş´ta Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hülya Kaya, Konya-Sarayönü ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde görevlendirildi. Burada 2010-2014 yılları arasında Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi çalışmaları koordinatörü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'ne atanan, 2018-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevini yürüten Kaya, 2020 yılından bu yana İstanbul Pendik Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

YALOVA´NIN İLK KADIN VALİSİ CİVELEK OLMUŞTU

Yalova´nın ilk kadın valisi Esengül Civelek 2011-2014 yılları arasında görev yaptı. Yalova´daki görev süresinin dolmasıyla birlikte önce Kırklareli, sonra da Muğla Valiliği'ne atanan Civelek, 10 Haziran 2020´de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzaladığı kararla birlikte Muğla Valiliği görevinden alınarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanmıştı.

YILMAZ, TÜRKİYE´NİN 4'ÜNCÜ, YALOVA´NIN 2´NCİ KADIN VALİSİYDİ

16 Haziran 2016 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başlayan Tuğba Yılmaz, Türkiye´nin 4´üncü, Yalova´nın 2´nci kadın valisi oldu. 2016-2018 yılları arasında görev yapan Vali Yılmaz, Yalova´daki görevinin ardından, 27 Ekim 2018´de Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

CUMHURİYET TARİHİ'NİN 6´NCI KADIN VALİSİ

Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar, 6 kadın bürokrat, vali olarak atandı. 1991-1995 yılları arasında Muğla Valiliği yapan Lale Aytaman vali olarak atanan ilk kadın oldu. 2011 yılında Yalova Valiliği'ne atanan ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdüren Esengül Civelek ikinci kadın vali olurken, 2014 yılında Kırklareli Valiliği'ne, 2017 yılında ise Muğla Valiliği'ne atandı. 19 Şubat 2015 Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği'ne atanan Yasemin Özata Çetinkaya'nın ardından 31 Mayıs 2016 tarihinde açıklanan yeni Valiler Kararnamesi ile de Tuğba Yılmaz Yalova Valisi olarak atanarak, 4´üncü kadın vali oldu. Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı 5´inci, Yalova Valisi Hülya Kaya ise 6´ncı kadın vali oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

2023-08-10 13:46:55