Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba adliyede
YALOVA'da, evlatlıktan reddettiği için konuşmaya gelen oğlu Ramazan Ölger'i (37), pompalı tüfekle başından vurup öldüren Nizamettin Ölger (60) adliyeye sevk edildi.
YALOVA'da, evlatlıktan reddettiği için konuşmaya gelen oğlu Ramazan Ölger’i (37), pompalı tüfekle başından vurup öldüren Nizamettin Ölger (60) adliyeye sevk edildi. Ölger’in poliste susma hakkını kullandığı bildirilirken, Ramazan Ölger ise toprağa verildi.
Olay, gece yarısı sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta meydana geldi. Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger’in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti. Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Nizamettin Ölger, pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger’in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nizamettin Ölger, eve gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.
İFADE VERMEDİ
Emniyette ifade vermeyi reddeden Nizamettin Ölger, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Ramazan Ölger, Bağlarbaşı Mahallesi Hz. Ali Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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