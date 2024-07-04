Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba adliyede

YALOVA'da, evlatlıktan reddettiği için konuşmaya gelen oğlu Ramazan Ölger’i (37), pompalı tüfekle başından vurup öldüren Nizamettin Ölger (60) adliyeye sevk edildi. Ölger’in poliste susma hakkını kullandığı bildirilirken, Ramazan Ölger ise toprağa verildi.

Olay, gece yarısı sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta meydana geldi. Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger’in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti. Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Nizamettin Ölger, pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger’in hayatını kaybettiği belirlendi.