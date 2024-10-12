Yalova'da kimyasal üretim fabrikasında gaz sızıntısı (2)

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Yalova Valiliği, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki kimyasal madde üretimi yapan fabrikada meydana gelen amonyak ve metilamin sızıntısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova İli Çiftlikköy ilçesi sınırlarında bulunan Kuzey AKKİM fabrikasında saat 23.45 sıralarında amonyak ve metilamin kimyasal gaz sızıntısı bulunduğu, akabinde olaya müdahale etmek için Yalova AFAD 2 ekip, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Aynı zamanda fabrika tarafından kaçak bölgesi bloke edilerek tesis devreden çıkarılmıştır. Gazdan etkilenen 3 kişinin solunum tedavisi almış olup sağlık durumları iyidir. Olay yerindeki gazın su ile apsorve işlemi yapılarak gaz temizlenmiştir. Saat 00.30 itibariyle olay yerindeki sızıntı tamamen kontrol altına alınmış ve bir gaz kaçağı mevcut değildir. Yalova, Bursa, Sakarya ve fabrika ekipleri tarafından yapılan ölçümler sonucu herhangi bir gaz tespit edilmemiştir" denildi.