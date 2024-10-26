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        Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ: 65-77

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:10
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        Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ: 65-77
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorho, Alper Gökçebel

        YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfield 19, Wesley Lavert Clark 15, Egemen Güven 8, Martin Peterka 7, Martin Krampelj, 5, Çağatay Özkan 5, Jaylen Johnson 4, Boran Güler 2

        TOFAŞ: Alex Perez 18, Yiğitcan Saybir 17, J.J. Obrien 11, Lamar Bankston 8, Trevor Thompson 8, M. Deandre Reed 6, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3

        1'İNCİ PERİYOT: 18-22

        DEVRE: 35-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-54

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı TOFAŞ'a 65-77'lik skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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