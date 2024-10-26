Yalovaspor Basketbol - TOFAŞ: 65-77
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorho, Alper Gökçebel
YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfield 19, Wesley Lavert Clark 15, Egemen Güven 8, Martin Peterka 7, Martin Krampelj, 5, Çağatay Özkan 5, Jaylen Johnson 4, Boran Güler 2
TOFAŞ: Alex Perez 18, Yiğitcan Saybir 17, J.J. Obrien 11, Lamar Bankston 8, Trevor Thompson 8, M. Deandre Reed 6, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 35-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-54
BASKETBOL Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı TOFAŞ'a 65-77'lik skorla mağlup oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.