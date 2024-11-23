Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı
YALOVA'da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı.
YALOVA’da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kentte mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Yalova’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gece boyunca şiddetini artırarak devam etti. Fırtına ile birlikte bugün öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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