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        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı

        YALOVA'da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:35
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        Yalova'da mevsimin ilk kar yağışı
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        YALOVA’da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kentte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

        Yalova’da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gece boyunca şiddetini artırarak devam etti. Fırtına ile birlikte bugün öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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