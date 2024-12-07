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        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı

        YALOVA'da polisin 2 ilçede eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda sahte içki üretim yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanırken 42 litre el yapımı rakı, 23 litre etil alkol, 3 buçuk litre el yapımı viski ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 04:57 Güncelleme: 07.12.2024 - 05:00
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        Yalova'da, 68 litre sahte içki ele geçirildi; 3 gözaltı
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        YALOVA'da polisin 2 ilçede eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda sahte içki üretim yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalanırken 42 litre el yapımı rakı, 23 litre etil alkol, 3 buçuk litre el yapımı viski ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 42 litre el yapımı rakı, 23 litre etil alkol, 3 buçuk litre el yapımı viski, 450 mililitre rakı anasonu, 200 mililitre viski anasonu, 400 mililitre malt rakı aroması, 210 mililitre malt viski aroması, 1 adet ateşli kazan, 3 adet 200 litrelik kazan, 2 adet 30 litrelik kazan, 1 adet mikser, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda Ş.S., C.B. ve M.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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