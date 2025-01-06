Yalova'da 3 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

YALOVA'dadüzenlenen kaçak sigara operasyonunda piyasa değeri 10 milyon lira olan, 3 milyon 360 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. İhbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, koliler içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan, içi kıyılmış tütünle dolu 3 milyon 360 bin adet makaron ele geçirildi. Makaronlara imha edilmek üzere el konulurken, araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı.