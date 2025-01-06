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        Yalovaspor Basketbol - Darüşşafaka Lassa: 75-70

        SALON: Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:20
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        Yalovaspor Basketbol - Darüşşafaka Lassa: 75-70
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        SALON: Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Mesut Öztürk

        YALOVASPOR BASKETBOL: David Nichols 13, Travis McConico 9, Jaylen Johnson 17, Martin Krampelj 5, Grant Sherfıeld 21, Egemen Güven 10

        DARÜŞŞAFAKA LASSA: Both Gach 14, Tyree Appleby 14, Ege Demir 6, Tres Tinkle 9, Omari Moore 10, Marko Pecarski 12, Yiğit Onan 5

        1'İNCİ PERİYOT: 24-11

        DEVRE: 35- 69

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-50

        Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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