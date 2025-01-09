Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yasa dışı midye avlayanlara 653 bin 294 lira ceza

        YALOVA'da yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye, toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasa dışı midye avlayanlara 653 bin 294 lira ceza
        ABONE OL

        YALOVA'da yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye, toplam 653 bin 294 lira ceza kesildi.

        Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi ve Yalova Ro-Ro Terminali'nde, 2 tekneyle yasa dışı midye avcılığı yapıldığı ihbarı sonrası Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teknelere düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yaptığı tespit edilen 7 kişiye toplamda 653 bin 294 lira idari para cezası kesildi. Teknelerdeki makine ile avcılıkta kullanılan dalış tüpü, kompresör seti, dalgıç kıyafeti, regülatöre, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Öte yandan yasa dışı avlanan su ürünleri denize geri bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Çınarcık Belediyesine araç hibe etti
        Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Çınarcık Belediyesine araç hibe etti
        Yalova'da kaçak midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin 294 lira ceza kesildi
        Yalova'da kaçak midye avcılığı yapan 7 kişiye 653 bin 294 lira ceza kesildi
        Yalova'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Yalova'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz operasyon geçirdi
        Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz operasyon geçirdi
        Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar;...
        Bakıcılık vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları fuhşa zorlamışlar;...