Yalovaspor Basketbol - Anadolu Efes: 83-110
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş
YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, McConico 17, Sherfield 25, Kadir Bayram 3, Yiğit Onan 4
ANADOLU EFES: Beaubois 18, Bryant 13, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Dozier 2, Smits 12, Willis 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 5, Can Yıldızlı 2
1'İNCİ PERİYOT: 13-25
DEVRE: 33-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-89
Basketbol Süper Ligi’nin 16'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 110-83 mağlup oldu.
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