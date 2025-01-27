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        Yalovaspor Basketbol - Anadolu Efes: 83-110

        SALON:Yalova 90.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:07
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        Yalovaspor Basketbol - Anadolu Efes: 83-110
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        SALON:Yalova 90. Yıl

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş

        YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, McConico 17, Sherfield 25, Kadir Bayram 3, Yiğit Onan 4

        ANADOLU EFES: Beaubois 18, Bryant 13, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Dozier 2, Smits 12, Willis 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 5, Can Yıldızlı 2

        1'İNCİ PERİYOT: 13-25

        DEVRE: 33-54

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-89

        Basketbol Süper Ligi’nin 16'ncı haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 110-83 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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