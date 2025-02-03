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        Yalova'da aracına çakar lamba takan sürücüye 138 bin lira ceza

        YALOVA'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde bir sürücüye aracına taktığı çakar lamba nedeniyle 138 bin 172 lira ceza kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konulup aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:30
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        Yalova'da aracına çakar lamba takan sürücüye 138 bin lira ceza
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        YALOVA'da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde bir sürücüye aracına taktığı çakar lamba nedeniyle 138 bin 172 lira ceza kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konulup aracı trafikten men edildi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetim noktalarında çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimde bir araçta çakar lambası takılı olduğu fark edilerek sürücü durduruldu. Aracın ön panjur ve tampon kısımlarında monteli şekilde takılan çakar lambanın mevzuatta izin verilmeyen araca takıldığını tespit etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26/2 gereğince 138 bin 172 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 30 gün geri alınarak geçici iptali yapıldı. Aynı zamanda araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

        Denetimlerde durdurulan 2 sürücünün ise araçlarının egzoz sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı, aşırı ses ve gürültü yaptığı tespit edildi. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/3 gereğince mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması nedeniyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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